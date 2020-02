Edilizia privata: al via il bando per l’assegnazione dei contributi. Come richiederli

MONTIERI – Torna, dopo il successo degli scorsi anni, in una versione rinnovata ed ancor più ampia il bando con cui il Comune di Montieri stabilisce l’assegnazione di contributi a fondo perduto per l’effettuazione di interventi edilizi di manutenzione e restauro delle facciate e delle parti esterne degli edifici, e gli interventi di recupero di immobili localizzati nel territorio comunale, conformemente agli standard estetici definiti dall’amministrazione comunale, ai fini del recupero e della riqualificazione urbana, della valorizzazione del patrimonio edilizio dei centri abitati, nonché la riduzione del degrado ambientale ed il rallentamento di processi di desertificazione urbana.

“Il tema della conservazione del patrimonio immobiliare privato, sopratutto nei centri storici, è un priorità da sempre per questa amministrazione – spiega il sindaco Nicola Verruzzi – in quanto l’adozione di politiche efficaci permette non soltanto di presentare in una veste migliori i nostri borghi ma soprattutto di stimolare i privati proprietari a mantenere i propri immobili in condizioni di dignità e decoro evitando che l’abbandono immobiliare si traduca in un danno d’immagine ed in un pericolo per la comunità tutta”.

“Il tema dell’abbandono dei centri storici è una costante che ha caratterizzato negli ultimi decenni paesi e città con le persone sempre più alla ricerca di soluzioni abitative all’insegna della comodità e facilmente raggiungibili in auto – prosegue -. Affinché i centri storici vivano e continuino a rappresentare l’essenza ed il cuore pulsante dei nostri borghi, è vitale un patto sociale pubblico privato teso al mantenimento ed al miglioramento continuo e costante nel tempo”.

“Il bando, deliberato quest’oggi dalla Giunta, va in questa direzione e prosegue nel solco di questi anni nei quali le scelte compiute hanno permesso un rilancio del mercato immobiliare e di quello edilizio e dei settori comunque legati al restauro ed alle ristrutturazioni immobiliari – continua il primo cittadino -. Siamo soddisfatti dei risultati e dei feedback che costantemente raccogliamo dal confronto continuo con gli addetti ai lavori”.

Il bando si divide in due categorie: da un lato si incentivano gli interventi di manutenzione e restauro delle facciate e dall’altro le opere di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi di ripristino funzionale, quelli di manutenzione straordinaria e soprattutto gli interventi per l’adeguamento alle norme vigenti ed alle disposizioni in materia antisismica, un altro tema enorme e vitale per il nostro territorio nazionale.

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla circostanza che rientreranno tra i beneficiari anche gli immobili a destinazione non residenziale.

“Sono risorse investite ed investite bene – conclude Verruzzi – poiché ci permettono di migliorare l’aspetto dei nostri borghi e quindi del nostro comune, di sostenere i cittadini e di sollecitarli ad eseguire opere come gli adeguamenti antisismici che possono salvare vite e soprattutto ci consentono di generare economie connesse agli investimenti che, anche grazie al bando, verranno realizzati nel nostro territorio ad opera dei nostri cittadini”.

Per tutte le informazioni si può fare riferimento all’Ufficio urbanistica ed edilizia privata del Comune.