Cp Alice in cerca della prima vittoria contro il Follonica B, recuperati Bruni e Burroni

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Alice cerca la prima vittoria stagionale nel campionato di serie B, andando a far visita domenica alle 17,45 all’Impredil Follonica B. Il quintetto biancorosso allenato da Alessandro Brizzi ha superato sia all’andata che al ritorno della Coppa Italia la giovanissima formazione azzurra, guidata da Fabio Bellan. Un confronto dunque alla portata del Grosseto, intenzionato a riscattare la brutta prestazione contro il Castiglione e a muovere la classifica per avere qualche stimolo in più per il prosieguo della stagione. “I ragazzi – spiega Brizzi – non sono riusciti a reagire e a cambiare passo. Abbiamo preparato bene la gara con il Castiglione, che si è confermato una buona squadra, ma non abbiamo messo in atto quello che era stato provato in allenamento”.



“Il Follonica B – prosegue il mister del Cp Alice – è una formazione ai nostri livelli. Per vincere dobbiamo però riuscire a vendicare la pessima prestazione di domenica scorsa”. A difendere la porta dei grossetani sarà Tommaso Bruni, che ha risolto i problemi fisici delle scorse settimane. Completamente ristabilito anche Blu Burroni.

Questi i convocati: Bruni, Raffaello Ciupi; Alfieri, Bardini, Bianchi, De Virgilio, Burroni, Rosati, Angeli, Filippeschi. L’altro incontro della quinta giornata, l’atteso derby tra la capolista HC Castiglione e l’Impredil Follonica A è in programma martedì alle 19 al Palasport di Casa Mora (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).