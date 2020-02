tuttoweekend: carri di carnevale, musica e teatro. Tutti gli eventi del fine settimana in Maremma

FOLLONICA – Domenica, a partire dalle 14.30, seconda sfilata dei carri e delle mascherate con la partecipazione della filarmonica Verdi e la Bandaccia di Marcialla, provincia di Firenze; al termine della sfilata, sarà la bellissima piazza a Mare quest’anno a fare da cornice alla proclamazione della più bella del reame carnevalesco.

Il museo Magma, dal 31 gennaio al 29 febbraio ospiterà una mostra di immagini sulla storia del carnevale follonichese, a cura della Scuola carnevale di Follonica. Venerdì 31 gennaio alle 16.30 sarà inaugurata “Storia del Carnevale”, una mostra di immagini sul Carnevale follonichese, curata dalla Scuola carnevale di Follonica con immagini estratte dall’Archivio multimediale di Pier Vittorio Cacialli della storia del carnevale follonichese. LINK

GROSSETO – San Valentino comincia in anticipo a Aurelia Antica Shopping Center. Sabato 8 e domenica 9 febbraio, per l’intera giornata, sarà già l’occasione giusta per celebrare la festa degli innamorati. Il programma a questo LINK

Gran finale della stagione invernale del 30esimo Festival Internazionale di Musica da Camera “Music & Wine” quello previsto per domenica 9 febbraio prossimo alle 17.30 nella Sala Convegni del Museo di Storia Naturalein strada Corsini (ex piazza della Palma) a suggello della fortunatissima rassegna musicale dell’associazione Amici del Quartetto, organizzatrice dell’evento insieme all’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e a Fondazione Grosseto Cultura che ha fatto registrare il “sold-out” ad ogni concerto. Il programma a questo LINK

Un film ispirato alla figura di Judy Garland è quello in programma al Cinema Stella da giovedì 6 a domenica 9 febbraio. E’ “Judy” di Rupert Goold e nei panni dell’attrice e cantante statunitense è Renée Zellweger, candidata agli Oscar come miglior interprete femminile.

Dopo il debutto avvenuto nel mese di novembre, i volontari dell’associazione Abio tornano a calcare il palcoscenico del teatro degli Industri. Domenica 9 febbraio 2020 alle 17, la compagnia “I teatranti in…volontari” riporta sulla scena le avventure de “Il Piccolo Principe”. LINK

Il Comitato festeggiamenti Barbanella organizza la “Festa d’inverno”, l’appuntamento è per domenica 9 febbraio 2020, dalle 8 alle 20.30, in via De Amicis. Il programma a questo LINK

Arriva in città l’esposizione di opere “Artisti al Quadrivio” alla galleria “Il Quadrivio”, in viale Sonnino 100. La mostra aprirà i battenti il 28 gennaio alle 17. Saranno presenti opere di numerosi artisti tra cui Mario Martini, Ugo Attardi, Gioxe De Micheli e molti altri. L’esposizione sarà visibile fino al 9 febbraio 2020, dalle 16 alle 19.

MONTENERO D’ORCIA – A Montenero d’Orcia (Castel del Piano) continua la mostra sulla locale sezione del Pci dopo che lo scorso fine settimana si è registrata una grande affluenza di pubblico. Qui il programma: LINK

ORBETELLO – In Laguna tornano le maschere e i carri del Carnevaletto da 3 soldi che animeranno il centro storico di Orbetello per tutto il mese di febbraio. Si parte sabato primo febbraio con l’arrivo di Re Carnevale, accompagnato dalle cinque reginette e dalle maschere dei carri dell’edizione 2020, realizzati da Albinia, Fonteblanda, Neghelli, Orbetello centro e Stazione e che sfileranno tutte le domeniche di febbraio con il gran finale in notturna gratuito di sabato 29 febbraio, data in cui è prevista la proclamazione del Carrissimo. LINK

SANTA FIORA – Domenica 9 febbraio, alle 17, al teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora va in scena la compagnia teatrale toscana “La prova generale”, con lo spettacolo “Non è vero ma ci credo”, commedia in tre atti di Peppino De Filippo scritta nel 1942. LINK