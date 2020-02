Ritorno al successo per l’Ottica Bracci, sconfitta in casa l’insidiosa Ponsacco

FOLLONICA – Torna a vincere l’Ottica Bracci nella terza di ritorno della stagione regolare contro il Ponsacco per 69-60 nella partita disputata al Palagolfo. Partita che si presentava difficile, dopo due brutte sconfitte a Livorno contro il Jolly e in casa con Stagno. L’avversario era di quelli importanti, il Ponsacco che all’andata aveva facilmente regolato il Follonica per 75-55 e reduce da due vittorie consecutive. Invece i ragazzi di Todeschini, che hanno recuperato squalificati e infortunati, hanno disputato una buonissima prova sotto ogni profilo sin dall’inizio con buone scelte di tiro e una buona difesa. Vivace il secondo parziale dei maremmani, polveri bagnate per entrambe nel quarto ma nessuna sorpresa.



La prossima partita domenica 9 febbraio a Livorno alla palestra La Bastia vedrà l’Ottica Bracci impegnata contro la capolista Chimenti. Questa la formazione del Follonica: Franzoni 4, Staccioli, Maestrini 6, Conedera 8, Scorza 7, Fedi 4, Anastasi, De Stefano 11, Orobello 14, Moutawakkil 3, Antoniotti 12. All. Todeschini.

Altri risultati: D.Rosignano-Grosseto 64-56, Stagno-US 76-74, Piombino-Rosignano 52-64, Pisa-Volterra 47-64, Chimenti Li-San Vincenzo 58-43; riposa Jolly Li.

Prossimo turno: Chimenti Li-Follonica, Jolly Li-Stagno, US-Ponsacco, Grosseto-Piombino, Rosignano-Pisa, San Vincenzo-Rosignano; riposa Volterra.