Lolini: «Il Governo boccia emendamenti importanti per l’agricoltura. Danni anche per la Maremma»

GROSSETO – “Dal Governo un nuovo danno agli agricoltori”. L’onorevole della Lega Mario Lolini, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, denuncia la bocciatura di una serie di emendamenti nel decreto Milleproroghe che “avrebbero potuto rappresentare una boccata di ossigeno per un settore tanto importante quanto in difficoltà”.

“Gli emendamenti presentati dalla Lega e non accolti – afferma Lolini – rappresentano un vero e proprio schiaffo ad un’intera categoria, quella degli agricoltori, che rischia di mettere in ginocchio tantissime aziende”.

“Abbiamo cercato fino alla fine un dialogo costruttivo che portasse ad una soluzione di buonsenso – prosegue l’onorevole leghista – ma la maggioranza giallorossa lo ha rifiutato”.

“Proposte che avrebbero avuto immediatamente effetti benefici sul settore. Abbiamo proposto – afferma Lolini- una serie di proroghe per tutelare gli agricoltori italiani come quella della rateizzazione per le quote latte, quella sugli aumenti degli sgravi sul bonus verde ed una proroga sulla diminuzione dei sussidi agricoli che sono determinanti per chi produce in Italia”.

“Dal Governo c’è stata totale chiusura, sintomo di un’incapacità di cui faranno le spese gli agricoltori italiani e della Maremma, dove questo settore è trainante per l’economia – afferma Lolini -. Non capiamo veramente perché la maggioranza voglia colpire una tradizione agricola sana, green, ricca di tradizione ed in grado di competere in Europa e nel mondo”.