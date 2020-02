La terza Ghivizzano in casa degli Juniores del Follonica Gavorrano, Allievi contro il Roselle

FOLLONICA – Sfida casalinga per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che domani sabato alle 15, di fronte al pubblico amico dello stadio “Nicoletti” si confronteranno con la terza Ghivizzano Borgoamozzano. Cavallini e compagni hanno intenzione di allungare la serie positiva, anche se il mister dovrà fare i conti, come sempre, con numerose assenze: oltre allo squalificato Farini saranno fuori Avenoso e Giustarini, oltre ai lungodegenti Manollari e Carpentiero. Da verificare la possibilità di avere qualche rinforzo dalla squadra di serie D. Il gruppo è comunque amalgamato e capace di garantire qualità.

La bella prova contro la leader Sangiovannese, finita 0-0, ha dato nuova carica al Follonica Gavorrano per i prossimi impegni della stagione e quindi gli sportivi follonichesi potranno godere sabato di un ottimo spettacolo.

Il programma della 19ª giornata: Aglianese-Real Forte Querceta, Aquila Montevarchi-Fezzanese, Follonica Gavorrano-Ghivizzano, Us Grosseto-Tuttocuoio, Pontedera-Ponsacco, San Donato Tavarnelle-Sangiovannese, Seravezza Pozzi-Lucchese.

La classifica: Sangiovannese 39 punti; Aquila Montevarchi 35; Ghivizzano 31; Real Forte Querceta 30; San Donato Tavarnelle 29; Fezzanese 28; Aglianese 26; Follonica Gavorrano 21; Us Grosseto, Ponsacco e Seravezza Pozzi 18; Lucchese 12; Tuttocuoio 1. Fuori classifica: Pontedera 17.

Gli Allievi provinciali del Follonica Gavorrano sono di scena domenica alle 10 sul campo di Rispescia per confrontarsi con il Roselle. I ragazzi di Marco Cacitti, dopo due scivoloni, vogliono riprendere la rincorsa al secondo posto occupato dall’Argentario, che vanta quattro punti di vantaggio. Gli Interprovinciali 2004, terzi in classifica a tre punti dalla Portuale Guasticce, vanno a far visita all’Orlando Livorno. I Giovanissimi provinciali, dopo aver costretto la capolista Grosseto (che ha subito sei reti in tutto il torneo, delle quali tre domenica scorsa con i biancorossoblù) ospitano domenica mattina al Baldaccheri il MassaValpiana. Turno casalingo anche per i Giovanissimi 2006 di Patrizio Marconi che, dopo aver consolidato in settimana il primato contro lo Sporting Cecina, duellano, sabato alle 11,30, con l’Us Grosseto.

Quello che sta per andare in scena sarà però un turno intenso. In campo anche tutte le squadre Esordienti e Pulcini. I 2007 A ricevono sabato alle 15,30 il Real Castiglione della Pescaia, mentre i 2007 B fanno visita al Massa Valpiana. Gli Esordienti C sono domenica alle 11 al Nicoletti contro il Paganico.

I Pulcini 2009 A ospitano sabato alle 15,30 al Baldaccheri La Boracifera, i 2009 B, sempre nell’impianto di Campi Alti, duellano domenica alle 10,30 contro il Massa Valpiana. Trasferta in via Calabria a Grosseto per i 2009 C impegnati sabato contro l’Invicta Sauro C.

I Pulcini 2010 A sono attesi domenica, alle 10,30, al Nicoletti, dalla Nuova Grosseto Barbanella B. Trasferta per i 2010 B, contro i Giovani Calciatori Grosseto, e per i 2010 C, contro l’Us Grosseto nel centro sportivo di Roselle.