GROSSETO – Un’altra giornata fredda in provincia di Grosseto. Temperature stabili nella giornata di venerdì 7 febbraio, con minime che restano vicine a zero gradi anche nel capoluogo.

Temperature minime sotto zero all’interno e nei comuni amiatini, con i soliti picchi che saranno raggiunti in vetta (attorno a -8). Restano invece decisamente piacevoli le massime, non inferiori ai 10 gradi.

Vento in attenuazione: le raffiche moderate degli ultimi giorni sono ormai esaurite. Vento debole non superiore ai cinque chilometri orari, non sono previste precipitazioni.

