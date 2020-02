Gli Under 18 del Follonica Basket ko nel finale, impresa sfiorata con la leader Argantario

FOLLONICA – Sfiorano la vittoria gli Under 18 Silver del Basket Follonica nel match casalingo contro la capolista imbattuta Argentario nella quarta di ritorno della prima fase del campionato Under 18 Silver girone F .

Il risultato di 78-81 lascia l’amaro in bocca per l’impresa sfiorata ma anche la soddisfazione di una crescita forte sotto ogni punto di vista del gruppo azzurro. Ritrmi tirati soprattutto all’inizio e argentarini quasi sempre in vantaggio, letali nel terzo set a riportarsi avanti dopo un lieve rilassamento. Grande agonismo nell’ultimo parziale, con i follonichesi in partita fino all’ultimo. Prossimo turno domani sabato 8 febbraio con la trasferta di Rosignano.

La formazione del Follonica: Petri 6, Bartolozzi 2, Bifolco, Bianchi 8, Villani, Marchi, Presenti, Vichi 30, Ranieri 4, Bagnoli 28, Fusco, Cornacchini. All. Vichi, vice Pietrafesa.

Altri risultati: Pielle-Fides 67-64, Arcidosso-US 63-62, Invictus-Rosignano rinviata a data da destinarsi, Orbetello-Piombino 27-97.

Prossimo turno: Rosignano-Follonica, Fides-Arcidosso, Piombino-US, Argentario-Pielle, Orbetello-Invictus.

Classifica: Argentario 26 punti, Piombino 24, Follonica 16, Pielle 14, Fides 12, US e Arcidosso 10, Rosignano e Invictus 8, Orbetello 0.

Rispetta i pronostici anche la leader del campionato Under 13 San Vincenzo, che supera 68-49 il quintetto di Porciani e Francardi nella seconda di ritorno della seconda fase. Follonichesi inizialmente contratti e intimiditi e poi sempre più sciolti, ma i livornesi non concedono quasi niente. Prossimo impegno il recupero di venerdì 7 febbraio a Livorno per affrontare l’Invictus. La formazione del Follonica: Righi, Cacialli, Ruffinato, Ciaffarafà, Tosi, Guidoni, Signorini, Anselmi, Martini, Pucci All. Porciani, Vice Francardi.

Altro risultato: Orbetello-Volterra 20-71 riposava Invictus Livorno.

Prossimo turno: Volterra-Invictus, Orbetello-San Vincenzo.

Classifica: San Vincenzo 10 punti, Volterra 8, Follonica e Orbetello 4, Invictus Livorno 0.

Mentre il gruppo Aquilotti osservava il proprio turno di riposo, gli Scoiattoli hanno disputato due incontri il primo ad Arcidosso dove il gruppo 2012 azzurro ha incontrato i locali del 2011. L’anno di età e di esperienza si è visto in campo ma in tre dei sei parziali di gioco il Follonica è stato bene in campo venendo sconfitto sempre per 6-4, mentre negli altri tre il divario è stato più importante. I bambini guidati da Francardi hanno lottato dando il meglio di sé, come hanno fatto nella partita casalinga contro la Biancorossa 2011 dove il gruppo è riuscito ad aggiudicarsi 2 parziali contro i 4 dei grossetani. Prossimo impegno il 16 febbraio a Grosseto contro la Biancorossa 2012.