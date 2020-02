Coronavirus: primo italiano contagiato. Ecco come si diffonde in Italia e nel mondo. La MAPPA

GROSSETO – 638 morti, 31mila 519 contagiati, 1.726 guariti: sono i numeri del Coronavirus nel mondo, pubblicati in tempo reale dalla la Johns Hopkins University, che sta mappando il virus (vedi sotto).

La provincia maggiormente colpita resta quella di Hubei, che ha registrato 69 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Dei contagiati, 4mila 800 sono in gravi condizioni.

Intanto lo Spallazzani di Roma ha appena reso noto che il ragazzo italiano contagiato dal coronavirus “sta bene, ha lieve febbre e congiuntivite. Inizierà in giornata la terapia antivirale”.

Il giovane, sulla trentina di Luzzara (Reggio Emilia), è il primo caso di contagio in Italia. Era in quarantena alla Cecchignola insieme agli altri 55 rientrati dalla Cina, dove si era recato per fare visita alla fidanzata. I due avrebbero dovuto passare il capodanno in Thailandia, ma il test ha bloccato tutto.

Con 41 altri nuovi casi confermati, sale a 61 il numero delle persone contagiate dal coronavirus sulla Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata in quarantena al porto di Yokohama, in Giappone. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Tokyo. A bordo si trovano 3mila 700 persone, tra cui anche 35 italiani che “stanno tutti bene”, si legge su www.tgcom24.mediaset.it. La nave da crociera resterà in quarantena fino al 19 febbraio.