Circolo Pattinatori a Pordenone contro l’ultima del girone, in dubbio capitan Gemignani

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto va a caccia della vittoria numero tredici sabato sera (inizio alle 20,45) sulla pista del fanalino Pordenone, che ha finora ottenuto solo una vittoria contro il Forte dei Marmi e due pareggi contro Sarzana e Trissino. Un incontro sulla carta facile facile per la Big Red Machine, che ha un vantaggio di 32 punti sulla squadra di casa, allenata da Ruben Jofré. Per Massimo Mariotti sarà l’occasione giusta per provare nuovi quintetti e per dare spazio a chi ne ha avuto un po’ meno fino a questo momento, ovviamente senza far mai venire meno la concentrazione e la determinazione in un momento decisivo della stagione. Nel girone d’andata Gemignani e compagni si sono imposti per 8-2, dopo aver chiuso praticamente i conti nella prima frazione, chiusa sul 7-0.



A tre settimane dalla Final Four di Coppa Italia sul terreno di Lodi, l’Edilfox, a sette turni dalla fine della regular season, può fare un altro passo avanti verso i playoff per la serie A1. La vittoria sul difficile campo di Modena, arrivato grazie ad una prestazione quasi perfetta (falliti due rigori e due punizioni di prima) ha consentito ai grossetani di mettere una seria ipoteca sul primo posto, con dieci punti di vantaggio sugli emiliani (di scena sabato sera a Sarzana) ma per festeggiare la vittoria matematica del campionato serviranno almeno altri due-tre successi, in base ai risultati degli scontri diretti delle compagini che seguono il Grosseto. In settimana i Pattinatori hanno svolto il consueto lavoro, mostrando di avere una gran voglia di proseguire, a suon di record, questa entusiasmante cavalcata in testa alla classifica di serie A2 che sta appassionando sempre un maggiore numero di sportivi, che potranno riabbracciare i ragazzi di Mariotti sabato 15 febbraio in occasione della gara con il Sarzana.

In settimana è tornato ad allenarsi il portierino Tommaso Bruni e sarà il secondo di “Saracinesca” Saitta, il miglior numero uno della categoria. In dubbio la presenza di capitan Andrea Gemignani, alle prese per tutta la settimana con la febbre. Questa la lista dei convocati dell’Edilfox Grosseto per la trasferta di Pordenone: Michael Saitta, Tommaso Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).

Il programma della 16a giornata: sabato, Estrelas Molfetta-Cremona, Pordenone-Edilfox Grosseto, Thiene-Zetamec Roller Bassano, Montecchio Precalcino-Trissino; domenica, Credit Agricole Sarzana-Symbol Amatori Modena.

La classifica: Edilfox Grosseto 37 punti; Amatori Modena 27; Cremona 26; Roller Bassano 25; Molfetta 23; Montecchio Precalcino 21; Thiene 19; Trissino 18; Forte dei Marmi 6; Pordenone e Sarzana 5.

Marcatori: Montivero (Modena) 34; Saavedra (Grosseto) 29; Pasquale (Trissino) 28; Pochettino (Cremona) 25; Buralli (Grosseto) 23.