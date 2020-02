Campionati studenteschi, buoni risultati degli studenti dell’Isis e qualificazioni ai regionali

GROSSETO – Grande partecipazione presso il Campo Scuola Zauli di Grosseto alla fase provinciale di corsa campestre valevole per i Campionati Studenteschi. Hanno gareggiato gli studenti degli Istituti della Secondaria di II grado della nostra Provincia e gli alunni dell’ISIS Leopoldo II di Lorena hanno ben figurato portando a casa la vittoria, per la cat. Allievi, di Davide Catalano (1°F) che ha avuto la meglio su ragazzi del triennio, ed insieme a Francesco Cassani 9° (3°C) e Niccolò Balestri 13° (3°B) ha portato la squadra dell’Istituto sul secondo gradino del podio. Per la categoria Allieve, ottimo 2° posto di Zoe Orsolini (1°G), 7° posto di Ginevra Giusti (3°E) e 14esimo piazzamento per Sofia Tizzi (3°E), a ottenere così il terzo posto di squadra.



Per la categoria Juniores M Bruno Babbanini (3°A) 2° arrivato, insieme a Dvide Tamantini 6°(3°B) e Alessio Bernardini 8°(4°F) hanno ottenuto il secondo posto con la squadra.

Tra le Juniores F, buona prestazione di Gaia Tedde (4°F) 2° classificata e Vanessa Tovo (4°F), quinta.

Soddisfazione per tutti i partecipanti e grande fiducia per Catalano ed Orsolini per la qualificazione alla Fase Regionale che si svolgerà a Livorno il 13 Febbraio.