Buoni scuola per l’asilo: ecco come richiedere i contributi

FOLLONICA – Il Comune di Follonica, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Regione Toscana, ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi a compensazione delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie quale rimborso parziale per la frequenza nell’anno scolastico 2019/20 della scuola dell’infanzia paritaria Regina Elena.

La domanda per l’accesso ai buoni scuola dovrà essere presentata entro venerdì 6 marzo all’Ufficio Servizi all’infanzia del Comune di Follonica, in via Roma 47, che predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda sulla base del valore della dichiarazione Isee allegata.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il suddetto avviso pubblicato all’albo pretorio online sul sito www.comune.follonica.gr.it.