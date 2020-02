Accesso ai playoff, due risultati su tre per gli Under 17 del Circolo Pattinatori col Sarzana B

GROSSETO – Penultimo impegno della regular season per gli Under 17 del Circolo Pattinatori Grosseto, che domenica alle 11 in via Mercurio se la vedono contro il Sarzana B. Ai ragazzi di Marco Ciupi basta un pareggio per essere sicuri del secondo posto, che garantisce il fattore campo nelle semifinali playoff (foto Casaburi).

Gli Under 15 biancorossi giocheranno invece sabato pomeriggio alle 17 sulla pista del Pumas Viareggio, formazione che tallona la capolista Follonica (33 punti), a due lunghezze di ritardo. Turno di riposo infine per gli under 13 di Pablo Saavedra che torneranno in campo il 16 febbraio per confrontarsi con il Viareggio.