170mila euro in arrivo a Grosseto: «Così si migliorano edifici e strutture pubbliche»

GROSSETO – Ammonta a 170mila euro il finanziamento destinato alla città di Grosseto con il cosiddetto Decreto crescita del Governo.

La legge stanzia significative risorse a favore dei Comuni per investimenti e progettazione degli interventi in vari settori strategici.

“Gli uffici stanno, proprio in queste ore, programmando e verificando i lavori da poter inserire – fanno sapere dal Comune -. Questo a dimostrazione di un’attenzione costante alla cura della città e del suo patrimonio pubblico. Un’attenzione che passa non solo da un’oculata gestione delle risorse interne, ma anche dal reperimento di fondi, finanziamenti e agevolazioni a cui cerchiamo di accedere per migliorare edifici e strutture pubbliche, a tutela dei cittadini e a garanzia di servizi più efficaci”.

Nel 2019, sempre utilizzando i fondi del Decreto crescita, il Comune di Grosseto aveva deciso di destinare i finanziamenti alla piscina di via Lago di Varano, alla scuola media di via Garigliano, ad interventi di messa in sicurezza sulle Mura medicee.