Torna la Borsa mercato lavoro, l’evento dedicato a chi è in cerca di occupazione. Come partecipare

GROSSETO – Il Centro servizio di Grosseto dell’Ente bilaterale turismo toscano comunica che anche quest’anno tornerà l’appuntamento per chi cerca un’occupazione nel mondo del turismo, la Borsa mercato del lavoro 2020 che si svolgerà nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 febbraio dalle 10 alle 14 al Centro Fiere a Braccagni al Padiglione espositivo (Grosseto).

Per partecipare all’evento ci si può iscrivere on line al sito www.borsamercatolavoro.it, dove è anche possibile consultare gli oltre 900 annunci di lavoro di Ebtt, oppure direttamente la mattina dell’evento al Centro Fiere a Braccagni sia il 18 che il 19 febbraio 2020 (preferibile la prima opzione).

La Borsa mercato del lavoro, evento organizzato dall’Ente bilaterale turismo toscano e dal Centro servizio di Grosseto, ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra i candidati e le aziende della Provincia di Grosseto del settore turismo (alberghi, campeggi, residence, villaggi, associazioni, stabilimenti balneari, pubblici esercizi) in cerca di personale.

I colloqui di lavoro si svolgeranno il 18 ed il 19 febbraio.

Il 18 febbraio saranno presenti all’evento aziende in cerca di figure professionali specializzate (per esempio chef, cuoco, maitre, barman, capo ricevimento, addetti ricevimento, governante, eccetera), mentre il 19 febbraio si svolgeranno i colloqui di lavoro per le altre figure professionali (cameriere, barista, cameriere ai piani, lavapiatti, manutentore, facchino, bagnino, eccetera).

Per informazione sull’evento potete contattare lo 0564416375 chiedere di Francesca (e-mail grosseto@ebt.toscana.it)