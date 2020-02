Sanremo 2020: qual è la vostra canzone preferita? Ecco come avete risposto al nostro #InstaPoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale. Martedì è iniziato il Festival di Sanremo, così vi abbiamo chiesto se lo avete visto, se vi è piaciuto e quale canzone avete gradito di più.

La seconda serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa, e tutti i cantanti in gara si sono esibiti. Tra qualche polemica e tante acclamazioni, il festival della canzone italiana vola verso la terza puntata.

Stasera sul palco dell’Ariston tutti e 24 i big in gara con le cover dei brani che hanno segnato questi 70 anni di festival. Da soli o in coppia, i concorrenti si alterneranno sul palco per ridare vita alle canzoni italiane più belle di sempre. Non proseguirà, invece, la gara delle nuove proposte, la cui corsa alla vittoria finale riprenderà venerdì 7 febbraio.

Ecco tutte le cover in programma per stasera:

Irene Grandi con Bobo Rondelli cantano “La musica è finita”

Raphael Gualazzi con Simona Molinari cantano “E se domani”

Elettra Lamborghini con Myss Keta cantano “Non succederà più”

Elodie con Aeham Ahman cantano “Adesso tu”

Achille Lauro con Annalisa cantano “Gli uomini non cambiano”

Rancore con Dardust e La Rappresentante di lista cantano “Luce”

Junior Cally con Viito cantano “Vado al massimo”

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli cantano “Se me lo dicevi prima”

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta cantano “Si può dare di più”

Marco Masini con Arisa cantano “Vacanze romane”

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi cantano “Ti regalerò una rosa”

Rita Pavone con Amedeo Minghi cantano “1950”

Riki con Ana Mena cantano “L’edera”

Tosca con Silvia Perez Cruz cantano “Piazza Grande”

Alberto Urso con Ornella Vanoni cantano “La voce del silenzio”

Michele Zarrillo con Fausto Leali cantano “Deborah”

Le Vibrazioni con i Canova cantano “Un’emozione da poco”

Anastasio con PFM cantano “Spalle al muro”

Bugo e Morgan cantano “Canzone per te”

Diodato con Nina Zilli cantano “24 mila baci”

Francesco Gabbani canta “L’italiano”

Giordana Angi con Solis String Quartet cantano “La nevicata del ’56”

Piero Pelù canta “Cuore matto”

I Pinguini Tattici Nucleari cantano un medley “Papaveri e papere”, “Nessuno mi può giudicare”, “Gianna Gianna”, “Sarà perché ti amo”, “Una musica puo’ fare”, “Salirò”, “Sono solo parole”, “Rolls Royce”

Tra gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo, oltre ai fissi Fiorello e Tiziano Ferro, ci saranno Roberto Brenigni, Mika e Lewis Capaldi.

Tra chi ha votato il nostro InstaPoll, il 35,4% ha risposto che ha visto la prima e/o la seconda puntata del Festival. Di questi, il 40,9% ha dichiarato che gli è piaciuto. Inoltre vi abbiamo domandato quale fosse la canzone che vi è piaciuta di più. Ecco la vostra classifica:

1) Fai rumore – Diodato

2) Me ne frego – Achille Lauro

3) Il confronto – Marco Masini

4) Lo sappiamo entrambi – Riki

Al quinto posto, a pari merito, Andromeda di Elodie, Rosso di rabbia di Anastasio, Il sole ad est di Alberto Urso, Baciami adesso di Enrico Nigiotti, Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari.

La foto è stata presa dalla pagina ufficiale del Festival di Sanremo su Facebook.