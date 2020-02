Posti al mercato: ecco la graduatoria di chi ha chiesto un cambio di piazzola

GROSSETO – Pubblicata la graduatoria definitiva relativa al bando delle migliorie 2019 per i titolari di posti nelle aree del mercato.

Si tratta dei posti nel mercato settimanale del giovedì a Grosseto, in via Ximenes, piazza De Maria e piazza Esperanto.

La graduatoria degli ambulanti che hanno chiesto il cambio dei posti si può consultare sul sito del Comune (www.comune.grosseto.it) nella Home page – sezione Novità e nell’Albo on line.