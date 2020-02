GIUNCARICO – Torna la nostra rubrica Maremma com’era, con le vecchie foto inviate dai lettori. Quella che vi proponiamo oggi è una foto scattata a Giuncarico, nel comune di Gavorrano. Siamo in piazza della Pretura, e i ragazzi sono vestiti in divisa fascista come era uso all’epoca. Non si sa quale sia l’anno preciso né chi siano i bambini rappresentati nell’immagine.

Se qualcuno si riconoscesse nelle foto che vi stiamo proponendo nella nostra rubrica, o riconoscesse qualcuno, o ancora avesse vecchie fotografie da inviarci (anche degli anni 70-80-90) può scrivere a redazione@ilgiunco.net o inviare un messaggio WhatsApp a 334.5212000. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

di 80 Galleria fotografica Maremma com'era









A questo LINK tutte le puntate precedenti di Maremma com’era. Nella gallery le altre foto del convento-orfanotrofio.