Immigrazione, Ceccherini contro Termine: «Il Pd vuole ripristinare l’accoglienza delle cooperative rosse»

GROSSETO – Sulle dichiarazioni del segretario del Pd, Giacomo Termine, relative a immigrazione e decreti sicurezza, interviene Fratelli d’Italia. “A prima vista e tra l’altro molto sorpreso, – dice Bruno Ceccherini, capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale – ho letto sulla stampa un articolo del segretario provinciale del Pd Giacomo Temine che suonava come grido di allarme”.

“Udite, udite – commenta ironicamente Bruno Ceccherini – il segretario del Pd si dice preoccupato per i cittadini a causa dell’aumento degli irregolari sul territorio italiano, e così mi è venuto subito da pensare: ma guarda che bravo questo Giacomo Termine, finalmente arrivato a comprendere le posizioni di Fratelli d’Italia in materia di immigrazione. Poi, leggendo attentamente tutto il suo intervento, ho capito che stavo solo sognando e che la realtà voluta dal giovane segretario Pd, invece è un’altra”.

“Giacomo Termine – denuncia Bruno Ceccherini – in poche parole nel suo intervento vorrebbe ripristinare tutto il sistema di accoglienza portata avanti dai governi Pd, allorquando sbarcavano in Italia più di 180mila clandestini all’anno, così da far prosperare il sistema di accoglienza delle cooperative rosse, con tutte le implicazioni, anche di natura giuridica e penale che ben ricordiamo. Il segretario del Pd grossetano vorrebbe così regolarizzare, passatemi il gioco di parole, gli irregolari e clandestini, così che a “gestirli” nei vari comuni siano le solite cooperative, il tutto con buona pace per i soldi che poi mancano in tanti altri settori per i cittadini italiani”.

“Il Pd – commenta Ceccherini – attuale partito di governo assieme a Cinque stelle e alla Sinistra radicale, sta facendo sì che gli sbarchi siano più che raddoppiati in questi ultimi 5 mesi, arrivando alle attuali 8mila unità, rispetto alle sole 3mila arrivate nello stesso periodo del 2018, e senza peraltro incrementare in maniera sufficiente il numero dei rimpatri. È semplicemente pazzesco e contro ogni logica, incoraggiare la sistemazione di clandestini sul nostro territorio e continuare con l’incremento degli sbarchi. Fratelli d’Italia chiede da tempo il blocco navale”.

“I clandestini,- conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – non devono più partire dalle coste del Mediterraneo, e l’Europa deve fare la sua parte, smettendo di lasciare l’Italia da sola con questa gravissima emergenza. Il segretario Termine e sindaco anche di Monterotondo Marittimo, uno dei più piccoli comuni della nostra provincia, lo invito ogni tanto a Grosseto a fare una giro, per rendersi conto se la nostra città ha davvero bisogno di altri clandestini”.