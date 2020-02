GROSSETO – Un nuovo e importante abbassamento della temperature nella giornata di giovedì 6 febbraio in provincia di Grosseto con minime che scendono di diversi altri gradi.

Continua quindi la tendenza già in atto nelle ultime ore: in gran parte della provincia temperature minime sotto zero, a cominciare dal capoluogo dove nelle prime ore della mattine il termometro dovrebbe toccare i -1.

La parte più fredda della Maremma sarà, come sempre e come ovvio, quella del Monte Amiata. In vetta, in particolare, le temperature minime dovrebbero sfiorare i -10.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE