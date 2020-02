Dopo il Comune via ai lavori anche a Casa Simoni «Così si risolve l’emergenza abitativa»

GAVORRANO – Si concluderanno entro il mese di febbraio i lavori di rifacimento della facciata del Palazzo comunale. «A marzo organizzeremo la cerimonia di inaugurazione, che sarà anche l’occasione di un approfondimento storico del palazzo nel quale visse una figura storica come l’illustre garibaldino Giuseppe Bandi» sottolinea il sindaco Andrea Biondi.

«Sono iniziati anche i lavori di manutenzione alla copertura e il risanamento di parte delle facciate di “Casa Simoni”, a Gavorrano capoluogo, in parte adibito a servizi per la residenza sanitaria assistita e in parte come alloggio per l’emergenza abitativa. L’importo dei lavori è di circa 11 euro; la ditta esecutrice è la Tognozzi costruzioni Srl. I lavori termineranno a fine febbraio».

«Un passo importante per dare una risposta in termini sociali per l’emergenza abitativa. Un problema che purtroppo non risparmia il nostro territorio su cui stiamo cercando di dare una soluzione» spiegano il sindaco Andrea Biondi e l’assessore ai lavori pubblici Daniele Tonini.