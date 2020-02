Benini e Di Giacinto si “abbracciano”: «Confronti insieme nei quartieri»

FOLLONICA – Entra nel vivo la campagna elettorale per il ballottaggio di Follonica. I due candidati sindaco, Andrea Benini (centrosinistra) e Massimo Di Giacinto (centrodestra), da giorni, partecipano ad incontri con i cittadini e ad iniziative elettorali. E oggi direttamente da Facebook è arrivato l’invito di Di Giacinto ad incontrare insieme i cittadini. Invito che è stato subito raccolto da Benini.

«Oggi – ha scritto sulla pagina Facebook Massimo Di Giacinto -, casualmente, ci troveremo nello stesso posto e alla stessa ora per parlare agli elettori! Allora ho pensato: e se d’ora in poi andassimo insieme ad incontrare i cittadini? Daremmo una grande prova di trasparenza e democrazia. Che ne dici?».

Al post ha risposto Andrea Benini in un commento: «Ciao Massimo, non saremo proprio nello stesso posto perché tu sarai alla 167 est a parlare di Cassarello e Salciaina mentre io sarò proprio a Casarello. Ad ogni modo accetto l’invito e possiamo organizzare alcuni confronti con gli elettori perché il dibattito è al centro della vita democratica e, come sai, sono valori in cui credo profondamente. Siccome ho già fissato un incontro con i cittadini in Zona Nuova, martedì 11 alle 17, davanti al bar Jolly di via Litoranea, se vuoi ti aspetto volentieri».

La riposta di Di Giacinto non è tardata: «Perfetto, ci vediamo martedì prossimo». Così in poche righe, i due candidati si sono organizzati per dare una lezione di democrazia a tutti coloro che preferiscono la politica urlata. E così, in una tornata elettorale anomala, con un ballottaggio fatto a distanza di dieci mesi dal primo turno, anche la campagna elettorale ci regala aspetti originali e per certi versi anche inaspettati.