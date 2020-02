La Virtus Siena sbaglia meno, sconfitta in Coppa Toscana per gli Under 18 della Gea

GROSSETO – Finisce con sei espulsi e un finale caldo la bella sfida tra Sposta-Menti Grosseto e Virtus Siena, gara valida per la Coppa Toscana gold Under 18 vinta 68-59 dai rossoblù. Le due formazioni hanno dato vita ad un match appassionante, giocato punto a punto, che negli ultimi due minuti si è però riscaldato a causa di un brutto fallo di un giocatore senese nei confronti di Alberto Mazzei, che stava pressando per cercare di recuperare palla. I compagni si sono precipitati in campo per difenderlo e gli arbitri hanno mandato sotto la doccia chi era entrato indebitamente sul terreno di gioco. Ristabilita la calma gli ospiti sono riusciti a chiudere con nove punti di vantaggio. I ragazzi di Pablo Crudeli hanno disputato una bella partita, giocando alla pari con la Virtus, andando all’intervallo lungo anche avanti di tre punti, ma i troppi errori nei tiri liberi e la buona qualità degli avversari hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte di questi ultimi.



SPOSTA-MENTI: Battaglini 2, Luchi 10, Mazzei 10, Nencioni 2, Muntean 8, Scarpino 4, Gambelli, Scurti 9, Rocchiccioli 6, Gruevski 8, Baccheschi. All. Pablo Crudeli.

VIRTUS SIENA: Bindi 15, Calvellini 16, Trisciani, Bicchi, Lalli 8, Cortigiani 3, Valeri, Gabbrielli 13, Losigo 12, Gallorini. All. Ceccarelli.

ARBITRI: De Lalla di Grosseto e Lombardo di Livorno.

PARZIALI: 18-24, 37-34; 50-53

NOTE: espulsi nel 4° quarto Battaglini, Nencioni, Gruevski, Bicchi, Giacchini, Cortigiani. Uscito per falli Scurti.