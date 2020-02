La Società dei Terzieri Massetani compie 60 anni: grande festa a Massa Marittima

MASSA MARITTIMA – La Società dei Terzieri Massetani taglia quest’anno il traguardo dei sessantanni, per questo ha voluto aprire l’anno offrendo un pranzo sociale a tutti i figuranti e consiglieri.

Sono state 120 le persone che hanno risposto all’invito del magistrato, che ha voluto anche cogliere l’occasione per premiare i 24 balestrieri che nel corso del 2019 hanno vinto numerose gare con le altre città e portato allori a Massa Marittima, tra cui il titolo di Campioni italiani a squadre.

Una giornata dai numerosi significati quella del 2 febbraio, che prima del pranzo aveva visto altri due momenti significativi: il primo, quello della riunione del magistrato dei Terzieri per l’approvazione delle dedicazioni per i balestri di questo anno; il secondo, quello dell’assemblea generale dei soci.

Per il 124esimo balestro, che si disputerà il 24 maggio, la dedicazione è a “San Bernardino nell’800esimo anniversario della visita a Massa Marittima di san Francesco d’Assisi come ricorda la tradizione orale”.

Per il 125esimo balestro del 14 agosto è stato scelto il 500esimo anniversario della morte di Raffaello Sanzio.

La novità di quest’anno sarà il “Memorial Idrio Brinzaglia” che la Società ha voluto organizzare per ricordare Idrio, figura di spicco della Società e grande campione della balestra scomparso da due mesi. Il memorial si terrà il 21 giugno a Massa Marittima nella cornice della “Taglia Guelfa”.

L’assemblea generale si è aperta proprio nel nome di Idrio Brinzaglia, a cui il rettore Angelo Soldatini ha dedicato un ricordo: “una persona che tanto ha dato alla Società dei Terzieri e che ci ha lasciato in questo anno, una persona che oggi sarebbe stata qui con noi con la sua presenza, il suo entusiasmo la sua passione per la Società dei Terzieri”.

Durante il pranzo e le premiazioni di tutti i balestrieri vincitori nel 2019 ancora un momento per ricordare Idrio consegnando alla moglie Aurora un “Attestato di merito” in cui sono riportati i tre successi conquistati da Idrio nel suo ultimo anno di attività. Tutti i 120 partecipanti alla conviviale si sono alzati salutando con un lungo applauso Idrio.

Nel corso dell’assemblea generale, il sindaco Marcello Giuntini ha portato il saluto dell’amministrazione comunale ed ha avuto parole di apprezzamento per il lavoro svolto questo anno “Un anno impegnativo con tanti incontri dove è stato ritrovata la giusta armonia e collaborazione fra i Terzieri.

“Tante nuove idee e progetti sono ancora allo studio anche se – ha ammonito il sindaco – è necessario darsi delle priorità a causa delle numerose risorse necessarie per realizzarli. La relazione del rettore Angelo Soldatini è stata dettagliata sia sulle cose fatte, sia sui progetti futuri. Una relazione realista anche sui numerosi temi aperti e difficoltà da superare per far crescere la Società e darle futuro”.

Sono seguite poi le relazioni dei sindaci revisori e del camerlengo Silvia Bartolozzi, che ha presentato dettagliatamente i bilanci consuntivo e preventivo approvati all’unanimità dall’assemblea.

Chiusura della giornata con il pranzo sociale ed un brindisi ai sessantanni della Società.