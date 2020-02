La Città del Golfo a “Itinerando” con la nuova associazione Booking Follonica

FOLLONICA – Si è conclusa nei giorni la fiera di Padova “Itinerando” dedicata al turismo esperenziale a cui ha partecipato BookingFollonica, associazione neonata per la promozione del territorio e della Città del Golfo.

Si è trattato della prima uscita ufficiale dell’associazione, nata appena una settimana prima da alcune strutture ricettive e subito lanciatasi nel mondo delle fiere nazionali ed internazionali.

“Era importante avere subito un riscontro di quanto fatto fin’ora, ma soprattutto di quello che abbiamo intenzione di fare da ora in avanti” ci spiega la presidente Maria Chiara Pierini.

“Dopo Lugano, dove non eravamo ancora organizzati in associazione, era necessario un banco di prova. Abbiamo scelto Itinerando non a caso, ma volutamente perchè il turismo esperenziale trattato nella fiera di Padova è rivolto ad un target turistico che predilige la bassa stagione e la natura, i piccoli centri e i rapporti umani, quindi molto vicino a quello che il territorio dove ci troviamo ha da offrire.

Questo tipo di turista – ci spiega la presidente – cerca le eccellenze, siano esse naturali, enogastronomiche, storiche e sportive possibilmente in territori non ancora inflazionati; le Colline Metallifere sul Golfo di Follonica risultano perfette per questa tipologia di richiesta e devo dire con una punta di soddisfazione che abbiamo fatto la nostra figura attirando curiosità e l’interesse di molti viaggiatori. Adesso che ci siamo resi conto di come organizzare la proposta – conclude la presidente – ci aspetta un lavoro impegnativo ma di grande entusiasmo. Cureremo al massimo l’accoglienza e proveremo con tutte le nostre forze a far decollare la bassa stagione con un turismo di qualità e possibilmente omnicomprensivo, in modo che anche altre tipologie di azienda sul territorio, possano trarne quel beneficio che tutti auspicano da tempo con l’allungamento della stagione balneare.