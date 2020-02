Investire nel mattone: dove conviene acquistare e come farlo in sicurezza

GROSSETO – Cresce il mercato immobiliare e gli investitori e i cittadini italiani tornano a considerarlo un punto di riferimento solido e affidabile. A crescere è infatti anche l’indice di rendimento del mattone, così sono sempre di più quelli che hanno deciso di acquistare un immobile, soprattutto come investimento da mettere a frutto.

Ma acquistare casa non è mai un passo da fare con leggerezza. Per questo è bene vedere alcune regole e consigli per fare un acquisto sicuro e senza rischi.

I dati e la crescita del mercato immobiliare

Con un costo del denaro ai minimi storici e il mercato immobiliare che, dopo dieci anni di stasi, sembra riprendere fiato, gli investitori più attenti stanno indirizzando le loro risorse verso il mattone. Un settore che di conseguenza comincia a vedere un primo rialzo del valore, anche se si tratta dello 0,4%, come segnalato dall’Istat, almeno per quello che riguarda il terzo trimestre del 2019.

Una situazione che ormai da più fonti viene considerata soggetta ad una ripresa, lenta ma stabile. Ad attirare gli investitori sono soprattutto i rendimenti dati dalle locazioni, che possono arrivare a toccare il +5% annuo per i bilocali e il +4,6% per i trilocali, rispetto al capitale investito.

Particolarmente favorevoli, ovviamente, le zone centrali delle città più grandi, come Milano, Napoli e Roma, dove però la forbice, dato il valore originario degli immobili, si blocca al +4%, mentre nelle periferie si arriva a guadagnare anche il 10%, come a Roma, il 7% a Milano e l’8% a Napoli. Un dato che comunque è già calcolato al netto delle spese, che vengono considerate in media intorno al 40% del canone di locazione.

I consigli e le regole da seguire per un investimento sicuro

Qualche consiglio però prima di fare un passo così impegnativo, è sempre bene seguirlo. Il primo ovviamente è quello di valutare con attenzione le condizioni dell’immobile, perché i costi di ristrutturazione e rifacimento sono sempre una spesa in più da non sottovalutare.

Nel caso poi si voglia fare un investimento ancora più redditizio e acquistare un immobile di lusso, sul quale è sempre meglio stipulare anche una polizza, come ad esempio l’assicurazione Helvetia per le case di pregio, che tutela il compratore proteggendo l’immobile a 360 gradi.

Poi c’è da capire esattamente quali sono i costi di esercizio dell’immobile stesso, sia sul breve che sul medio e lungo periodo. Un appartamento inserito in un piccolo condominio, che sia dotato di portineria a tempo pieno, e di area verde con un servizio di cura e manutenzione continuata, potrebbe avere dei costi mensili comuni non indifferenti, quindi è sempre bene chiedere quale potrebbe essere la spesa media annuale per questi servizi. Infine bisogna assicurarsi sempre che i proprietari in uscita non lascino sospesi, che ricadrebbero sulle spalle di chi acquista.