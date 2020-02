GROSSETO – E’ arrivata una giornata invernale in provincia di Grosseto. E così dopo la lunga primavera del mese di gennaio la giornata di mercoledì 5 febbraio sarà all’insegna del freddo.

Nel capoluogo temperature minime che crollano a 2 gradi, quasi 10 gradi in meno del giorno precedente. Farà ovviamente ancora più freddo all’interno: nei paesi amiatini già oggi temperature sotto zero e situazione in peggioramento.

A sferzare gran parte della provincia un gelido vento da nord-nord ovest, con raffiche fino a 40 chilometri orari. Per questo è stata anche prorogata l’allerta meteo della protezione civile regionale.

