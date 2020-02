Grosseto, visita formativa in casa Inter

GROSSETO – Giornata di formazione ieri per gli allenatori e parte dello staff biancorosso che ha fatto visita al Centro sportivo dell’Inter per una formazione sulla gestione tecnico tattica del settore giovanile.

“Un’esperienza importante – ha spiegato Emiliano Biliotti, responsabile settore giovanile Us Grosseto – che ci arricchisce e ci permette di confrontarci con una realtà nazionale e internazionale per poter lavorare al meglio e dare più strumenti possibili ai nostri ragazzi. Ci teniamo a ringraziare davvero la società dell’Inter per questa opportunità e per l’ottima accoglienza”.

La delegazione, composta da Emiliano Biliotti responsabile Settore giovanile, Gigi Consonni responsabile Scuola calcio, Roberto Picardi responsabile tecnico scuola calcio, David Stefani viceallenatore dell’Us Grosseto, dagli allenatori Walter Trentini e Alessandro Cipriani, dal responsabile area portieri Riccardo Delle Piane, dall’istruttore Matteo Giochi, dal preparatore atletico Stefano Teglielli e dal collaboratore Mauro Veltroni, ha potuto seguire gli allentamenti confrontandosi con gli esperti nerazzurri.

“Al di là dell’importanza della struttura nerazzurra – ha sottolineato Roberto Picardi, responsabile tecnico della scuola calcio Us Grosseto – siamo rimasti colpiti dal modo di lavorare, di comunicare e di programmare gli allenamenti che hanno gli allenatori nerazzurri. Contenuti e metodi che ci permetteranno di migliorare gestione e organizzazione della seduta oltre che la comunicazione e il rapporto con i nostri ragazzi. Rivedere la linea Inter che avevo avuto modo di conoscere e apprezzare in passato, quando ho fatto parte del progetto sociale Inter campus, è un nuovo stimolo per migliorare il lavoro quotidiano”.