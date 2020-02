“Allora in onda”: dopo 50 anni la Rai torna sul set di “E le stelle stanno a guardare”

MASSA MARITTIMA – Sabato 8 febbraio alle 15 nel Museo della Miniera di via Corridoni, sarà presente una troupe televisiva della Rai per girare una scena della puntata della trasmissione “Allora in onda” con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. Un programma di Rai Premium che in ogni puntata racconta la storia degli sceneggiati televisivi e delle fiction Rai più amate dal grande pubblico.

In questa occasione gli autori hanno intenzione di registrare un breve sketch con alcune comparse vestite da minatori per riprodurre alcune scene dello storico sceneggiato Rai “E le stelle stanno a guardare” andato in onda nel 1971 diretto da Anton Giulio Majano e basato sul romanzo omonimo di Archibald Joseph Cronin.

Tra gli interpreti veri e propri mostri sacri del cinema italiano di quegli anni: Andrea Checchi, Giancarlo Giannini, Orso Maria Guerrini, Loretta Goggi. Le riprese in esterno della prima puntata dello sceneggiato originale furono girate proprio a Massa Marittima alla miniera di Fenice Capanne. Ora la miniera è chiusa e non più praticabile, per questo motivo lo sketch sarà riproposto al Museo della Miniera.

Nell’occasione la redazione della Rai vorrebbe incontrare chi aveva partecipato alle riprese come comparsa o chi comunque ha qualche ricordo legato allo sceneggiato per una testimonianza. Per chi è interessato può contattare il Comune in orario d’ufficio telefonando al numero dell’ufficio turismo: 0566906284, oppure presentarsi sabato 8 febbraio alle ore 15 al Museo della Miniera. La seconda stagione del programma “Allora in onda” sarà trasmesso sul canale Rai Premium a partire da venerdì 10 aprile alle 23.15 circa.