Accertamenti Tari, Benini: «Soluzione trovata con competenza dagli uffici comunali»

FOLLONICA – “Il regolamento comunale prevede la possibilità di pagare una sanzione di 50 euro più le spese di mora e di trasmissione per documentazioni errate”. Andrea Benini, candidato sindaco al comune di Follonica per il centrosinistra, interviene sulla questione Tari per le imprese che smaltiscono rifiuti speciali.

“Oggi pomeriggio – dice Benini – il commissario prefettizio ha incontrato le associazioni di categoria prospettando questa soluzione. Soluzione trovata con competenza dagli uffici comunali, grazie anche a momenti di confronto avuti insieme in questo periodo, e a uno studio attento del regolamento comunale, che ci ha permesso di trovare ancora una volta la soluzione migliore tra quelle possibili per i cittadini”.

“Su questo e su altri argomenti – conclude il candidato – mi confronterò questa sera alle 21, con alcuni operatori della zona industriale, pronto ad ascoltare suggerimenti e osservazioni”.