Ritirate 18 patenti e tolti 2.152 punti: week-end di controlli per la Polstrada

FIRENZE – Anche in questo fine settimana le pattuglie della Polstrada in Toscana hanno attuato il dispositivo a reticolo lungo le principali arterie della regione, al fine di prevenire gli incidenti, nonché impedire ai furfanti di usare strade e bus di linea per i loro loschi traffici. All’operazione, effettuata su input della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, hanno partecipato 252 equipaggi, che hanno monitorato quelli che corrono troppo, non allacciano le cinture, si mettono al volante e parlano al telefono o dopo aver assunto droghe o alcool.

Il dispositivo, supportato dall’elicottero dell’8° Reparto Volo della Polizia di Stato, ha consentito il ritiro di 18 patenti e la decurtazione di 2.152 punti. I controlli hanno interessato 1.961 persone e 1.655 veicoli, con 813 infrazioni accertate e 17 conducenti positivi all’etilometro. Gli autovelox e i telelaser hanno pizzicato 292 veicoli che andavano troppo velocemente e sui conducenti sono in corso le verifiche del caso. Ad altri 94 automobilisti è stato intimato l’alt sul posto per contestare la velocità eccessiva, mentre 153 erano senza cinture e 29 quelli alla guida con il telefonino in mano. Gli incidenti rilevati sono stati 29, gli interventi di soccorso 174, mentre 5 i mezzi fermati perché senza revisione.