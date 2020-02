Mtb cross country, il santostefanese Claudio Fanciulli è campione regionale Uisp

PORTO SANTO STEFANO – Risultato importante per Claudio Fanciulli che a Larciano conquista la maglia di campione regionale Uisp mountain bike cross country. Il corridore santostefanese del Team Marathon Bike ha bissato il successo ottenuto nel 2018. Nel difficile tracciato pistoiese, con tanti single track resi ancora più impegnativo dal fango, al via in 170. Fanciulli (nella foto di Sonia Tondini un momento della sua prova) parte bene ma resta imbottigliato nella curva a gomito con la scalinata del castello, inizia una rimonta che lo porta fino al sesto posto assoluto (il primo assoluto all’arrivo sarà Lorenzo Guidi), una posizione che gli consente comunque di conquistare il titolo nella categoria M1.

“Sapevo di essere davanti nella mia categoria – afferma Fanciulli – così ho cercato di controllare la corsa e al tempo stesso recuperare il più possibile sui primi. E’ andata bene, anche perché dopo un periodo di pausa la mia condizione non è ancora al top. Cercherò di migliorare nei prossimi appuntamenti, dalle ultime tappe del campionato invernale Uisp alle granfondo, sapendo che poi in estate dovrò fermarmi per il lavoro”.