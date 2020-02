Le Under 13 della Pallavolo Grosseto di nuovo spietate: New Volley piegata 3-0

GROSSETO – Bel successo per 3 a 0 la corsa delle Under 13 CDP Branca Pallavolo Grosseto sul New Volley, dopo dopo la vittoria agguantata in extremis all’Elba. Le ragazze di coach Rossi hanno dominato i tre set senza mai andare in affanno. Da segnalare che per la prima volta la partita è stata trasmessa in diretta sul canale Facebook della Società ed è visibile sul loro sito internet.

Le convocate:- Gaia Buonocore, Sara Riitano, Carlotta Scotto, Rachele Balestri, Sara Allegro, Alessandra Bianchi, Nicole Innocenzi, Diletta Domenichelli, Gaia Aurora D’Avanzo, Gaia Tizzi, Lucrezia Bertelli, Matilda Marzocchi. Allenatore Rossano Rossi, segnapunti Sonia Biasiolo e dirigente accompagnatore Alex Balestri.