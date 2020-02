L’almanacco del Giunco: il 4 febbraio ritrovamento dell’uomo di Neanderthal e nasce Facebook

GROSSETO – Martedì 4 febbraio, san Giuseppe da Leonessa francescano, Giornata mondiale contro il cancro, il sole sorge alle 7.29 e tramonta alle 17.28. Accadeva oggi:

211 – L’Imperatore romano Settimio Severo muore, lasciando l’Impero romano nelle mani dei suoi due figli Caracalla e Geta.

960 – Il generale dei Zhou Posteriori Zhao Kuangyin, con una ribellione militare, detronizza l’imperatore Guo Zongxun, fondando la dinastia Song, che durerà per oltre tre secoli.

1169 – Un forte terremoto colpisce la costa ionica della Sicilia provocando decine di migliaia di vittime, soprattutto a Catania.

1454 – Nella Guerra dei tredici anni, il consiglio segreto della Confederazione prussiana consegna un atto formale di disobbedienza al Gran maestro.

1459 – Ferdinando I d’Aragona viene solennemente incoronato nella cattedrale di Barletta sovrano del Regno di Napoli.

1508 – Massimiliano I d’Asburgo è incoronato a Trento poiché la Repubblica di Venezia gli sbarra il passaggio per Roma.

1783 – Guerra d’indipendenza americana: Il Regno Unito dichiara formalmente che cesserà le ostilità con gli Stati Uniti d’America.

1787 – Fallisce la ribellione di Shays.

1789 – George Washington viene eletto all’unanimità come primo presidente degli Stati Uniti dal Collegio elettorale statunitense.

1792 – George Washington viene eletto all’unanimità per un secondo mandato come presidente degli USA.

1794 – La legislatura francese abolisce la schiavitù in tutti i territori della Repubblica francese.

1810 – La Marina britannica cattura Guadalupa.

1857 – Hermann Schaaffhausen annuncia ufficialmente il ritrovamento di alcune strane ossa in una cava di Neandertal, vicino Düsseldorf, appartenenti a un “uomo arcaico”, quello che oggi viene chiamato Uomo di Neandertal.

1859 – Il Codice sinaitico viene scoperto in Egitto.

1861 – A Montgomery (Alabama) i rappresentanti dei sette Stati secessionisti (Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sud e Texas) si incontrano per costituire gli Stati confederati d’America.

1862 – Viene fondata la Bacardi.

1865 – Viene fondato l’ospedale pediatrico di Chicago.

1899 – Incomincia la Guerra filippino-americana.

1913 – Thubten Gyatso, tredicesimo Dalai Lama, dichiara l’indipendenza del Tibet.

1915 – La Germania impone un blocco sottomarino attorno al Regno Unito e dichiara che ogni vascello che lo forza sarà considerato un bersaglio legittimo.

1924 – La prima edizione dei Giochi olimpici invernali si chiude a Chamonix, in Francia.

1932

– L’Impero giapponese occupa Harbin in Cina;

– A Lake Placid incominciano i III Giochi olimpici invernali;

– L’asteroide 1239 Queteleta viene scoperto da Eugène Joseph Delporte.

1934 – L’asteroide 2824 Franke viene scoperto da Karl Wilhelm Reinmuth.

1936 – Il radio diventa il primo elemento radioattivo creato sinteticamente.

1941 – Seconda guerra mondiale: viene creata la United Service Organization per l’intrattenimento delle truppe statunitensi.

1945

– Incomincia la Conferenza di Jalta, cui partecipano i capi alleati Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, e Josif Stalin;

– In Italia gli statunitensi incominciano una serie di incontri segreti con il comandante delle SS a Salò, generale Karl Wolff, che offre la resa dei tedeschi sulla base di reciproche garanzie.

1948

– Ceylon (in seguito ribattezzata Sri Lanka) diventa indipendente all’interno del Commonwealth britannico;

– Nino Bibbia, oro nello skeleton alle Olimpiadi di Saint Moritz, è il primo campione olimpico italiano nella storia dei Giochi olimpici invernali.

1957 – Lo USS Nautilus, il primo sommergibile a propulsione nucleare, percorre il suo 60.000º miglio nautico, raggiungendo la percorrenza del Nautilus descritto da Jules Verne nel suo romanzo Ventimila leghe sotto i mari.

1966 – Viene soppresso l’Indice dei libri proibiti (in latino Index librorum prohibitorum), un elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa cattolica, creato nel 1558 per opera della Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione (o Sant’Uffizio), sotto Paolo IV.

1969 – Yasser Arafat assume la presidenza dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina.

1970 – Incomincia la costruzione della moderna città di Pryp”jat’, in Ucraina, che solo 16 anni più tardi verrà evacuata in seguito al disastro di Černobyl’.

1974 – L’Esercito di liberazione simbionese rapisce Patricia Hearst a Berkeley, in California.

1976

– Guatemala e Honduras sconvolti da un terremoto che uccide più di 22 mila persone;

– Incominciano i XII Giochi olimpici invernali a Innsbruck in Austria.

1980 – L’Ayatollah Ruhollah Khomeini nomina Abolhassan Banisadr come presidente dell’Iran.

1983 – Alle 17:45 viene scattata la prima foto del virus Hiv da parte di C. Dauguet: scoperta dell’origine infettiva dell’Aids.

1985 – Gli U2 tengono il loro primo concerto in Italia.

1997

– O. J. Simpson viene trovato perseguibile civilmente per la morte di Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman;

– In rotta per il Libano, due elicotteri israeliani Sikorsky CH-53 da trasporto truppe collidono a mezz’aria sulla Galilea settentrionale: 73 vittime;

– Dopo aver inizialmente contestato i risultati, il presidente serbo Slobodan Milošević riconosce la vittoria dell’opposizione nelle elezioni del novembre 1996.

1998

– La Bosnia ed Erzegovina adotta la sua bandiera;

– Un terremoto di magnitudo 6,1 della scala Richter nell’Afghanistan settentrionale uccide più di 5 mila persone.

2003 – La Repubblica federale di Jugoslavia viene ufficialmente ribattezzata Serbia e Montenegro e adotta una nuova costituzione.

2004 – Nasce Facebook.

2015 – Il volo TransAsia Airways 235 si schianta nel fiume Keelung a Taipei subito dopo il decollo uccidendo 31 persone.

Fonte: il.wikipwdia.org