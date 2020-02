E in Maremma arriva la cimice rossa

GROSSETO – Ha un bel colore che vira tra il rosso e l’arancione e il suo nome è Nezara viridula aurantiaca, una variazione della più comune cimice verde. La cimice in questione ha fatto capolino da qualche anno in Italia. Questa nella foto è stata trovata a Braccagni, nel comune di Grosseto.

Le sue caratteristiche sono le stesse della comune cimice verde, compreso il puzzo in caso venga accidentalmente schiacciata. Non è pericolosa, né per l’uomo, né per gli animali e neppure per le colture. Si può trovare tra i panni stesi al sole visto che cerca il caldo.