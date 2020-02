“Chiuso per Coronavirus” sul ristorante orientale il cartello (finto) che indigna la città

GROSSETO – “Chiuso per Coronavirus”. Il cartello (finto) è comparso ieri sulla saracinesca abbassata di un ristorante orientale all’interno del centro commerciale. Un ragazzo, forse in vena di scherzi di cattivo gusto, armato di pennarello, ha visto bene di modificare il cartello sulla porta del negozio.

Il ristorante è infatti chiuso per lavori, e il giovane ha cancellato la scritta lavori e l’ha sostituita con Coronavirus, il virus di origine cinese che spaventa il mondo intero.

Quando se ne sono accorti i lavoratori che si trovano negli esercizi commerciali attorno hanno subito staccato il foglio, che è rimasto appeso solo per pochi minuti. «Uno scherzo veramente di cattivo gusto» raccontano indignati «Specie in un momento come questo, in cui tanti sono impauriti e preoccupati» (la foto di questo articolo è una ricostruzione fotografica fatta dalla nostra redazione secondo le descrizioni fatte da chi ha rimosso il foglio).