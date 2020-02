GROSSETO – Militari dell’Arma in azione a Grosseto. I Carabinieri sono attivi in queste ore sopratutto nella zona della stazione. Si tratta di controlli mirati a controllare documenti e permessi di soggiorno dei cittadini stranieri che frequentano quell’area.

In particolare i militari si sono concentrati in alcuni esercizi commerciali di via Trieste. Presenti sul posto alcune pattuglie e diversi uomini.