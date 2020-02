“Buon appetito, piatto pulito”: il Comune si illumina di viola contro lo spreco di cibo

GROSSETO – Mercoledì 5 febbraio ricorre la Giornata mondiale contro lo spreco alimentare. Varie sono le iniziative ideate dal Comune di Grosseto per supportare lo sviluppo di nuovi stili di vita rispettosi dell’ambiente e delle risorse del territorio, contrastando la cattiva pratica dello spreco alimentare.

Grosseto, con l’assessore alla Gentilezza, ha deciso di aderire all’iniziativa nazionale “Buon appetito e piatto pulito!” che invita i cittadini a riporre nel piatto solo ciò che si è sicuri di mangiare. Il simbolo di questa iniziativa è il piatto viola della gentilezza, per diffondere un messaggio chiaro, efficace e premuroso volto a ridurre lo spreco alimentare. Un messaggio che dev’essere trasmesso in primo luogo alle prossime generazioni: tutte le scuole si sono impegnate, tramite attività e laboratori, nel trasmettere ai ragazzi alcuni gesti di gentilezza per dare il giusto valore al cibo.

La gentilezza, simbolicamente espressa con il messaggio “Buon appetito e piatto pulito”, va invece messa in atto per promuovere comportamenti alimentari rispettosi del prossimo e dell’ambiente. Per questo, come ulteriore atto di sensibilizzazione, la facciata del Comune sarà illuminata con il colore viola della campagna, a partire dalle ore 18 di oggi.

Tra le numerose iniziative, grazie alla collaborazione con l’ufficio affari animali, nasce una campagna per compiere un ulteriore gesto di solidarietà verso gli animali abbandonati.

Nel regolamento per la tutela degli animali è infatti prevista la possibilità per le associazioni animaliste e per i privati cittadini che gestiscono le strutture di ricovero per animali d’affezione di richiedere alle mense pubbliche e aziende private o esercizi commerciali, gli esuberi alimentari da destinare agli amici a 4 zampe.