Al via la collaborazione tra Comune e associazioni per il supporto extrascolastico ai bambini ciechi

GROSSETO – La giunta comunale ha approvato la collaborazione con le onlus “Associazione grossetana famiglie audiolesi” e “Associazione Grossetana Unione Italiana dei ciechi e ipovedenti – sezione provinciale di Grosseto” per i progetti di sostegno extrascolastico agli alunni con deficit visivi e auditivi.

Il Comune di Grosseto offre un contributo finanziario per avviare attività di sostegno agli alunni audiolesi e ipovedenti in orario extrascolastico.

Il personale specializzato sarà individuato attraverso l’associazione di riferimento in grado di intervenire con azioni concrete di carattere educativo.

Gli specialisti renderanno disponibile i contenuti curricolari delle discipline tramite strumenti plasmati a seconda delle necessità degli alunni, per aiutarli nella completa acquisizione delle abilità e delle conoscenze relative alle materie spiegate dall’insegnante durante le lezioni della mattina.

Le politiche educative messe in atto dall’amministrazione e dall’assessorato all’Istruzione e ai Servizi educativi danno la massima attenzione nel sostegno a quanti, a scuola e fuori dalla scuola, sono impegnati per dare ai bambini con difficoltà un valido aiuto nella loro formazione scolastica: i progetti attivati rappresentano una realtà ormai consolidata e garantiranno numerosi benefici anche in termini di aggregazione, socializzazione e stimoli personali in una fase della crescita delicata.