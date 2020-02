“Tutti con Di Giacinto” cena si sostegno al candidato sindaco del centrodestra

FOLLONICA – «Sostegno e coinvolgimento». La campagna elettorale del candidato sindaco Massimo Di Giacinto in vista del ballottaggio di Follonica del 15 marzo entra sempre più nel vivo.

Il comitato elettorale ha organizzato una cena di sostegno che si svolgerà giovedì 6 febbraio al ristorante Roses Garden in via Palermo 43.

«Si tratta di un evento conviviale, in cui potremo ritrovarci e parlare del futuro di Follonica – afferma Massimo Di Giacinto – Ogni incontro è per me importante per approfondire le problematiche che possono essere comuni, ma che, dal confronto, possono assumere diverse sfumature. Ringrazio fin da adesso chi parteciperà per affermare tutti insieme ‘Adesso Vinciamo’».

La quota di partecipazione è di 25 euro e le prenotazioni sono possibili fino a mercoledì 5 febbraio alle ore 12 telefonando al 3203185746.