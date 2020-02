Raggruppamenti, en plein di successi per gli Esordienti e i Pulcini dell’Invictasauro

GROSSETO – Tris di successi per l’Asd Invictasauro nei raggruppamenti per le categorie Esordienti 2007, Esordienti 2008 e Pulcini 2009, ex Sei bravo a scuola calcio. I ragazzi della società del presidente Paolo Brogelli sono arrivati primi nel raggruppamento giocato dai 2007 presso il centro sportivo dell’US Grosseto, superando Grosseto, Massa Valpiana e Virtus Maremma.

I 2008 si sono imposti sul campo di Ribolla al primo posto parimerito con il Grosseto e davanti alla Virtus Maremma e alla Giovanile Amiata. Infine, i Pulcini 2009, presso il Centro sportivo di via Lago di Varano, superando il Marina Calcio e la Virtus Maremma hanno vinto il loro raggruppamento. Grande soddisfazione in casa della Asd Invictasauro dove il responsabile tecnico della scuola calcio elite Maurizio Bruni si dice soddisfatto e orgoglioso di essere alla guida di una scuola calcio eccellenza della provincia grossetana.