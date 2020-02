Quattro podi per i giovani dell’Atletica Grosseto ai campionati di società di cross

GROSSETO – Giornata trionfale per l’Atletica Grosseto Banca Tema a Lucca dove è andata in scena la prima giornata dei Campionati Toscani di Società di Cross.

I migliori atleti della giornata sono risultati nella categoria Ragazzi Alessandro Duchini al secondo assoluto su ben 157 partecipanti, nella categoria Ragazze terzo piazzamento per Giorgia Domenichini, fra le Cadette Zoe Orsolini chiude seconda e per i Cadetti Mirko Contini fa suo il terzo gradino del podio.

In attesa dell’appuntamento finale di Empoli del 1 marzo, gli Under 14 guidano la classifica maschile e femminile.