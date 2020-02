La Regione che vorrei: ecco la nuova classifica. Tra i consiglieri è sfida uomo donna. VOTA

GROSSETO – Nuovo appuntamento con “La regione che vorrei”, l’iniziativa che IlGiucno.net ha lanciato in vista dell’appuntamento elettorale della prossima primavera. In Toscana infatti nel 2020 si andrà al voto per eleggere il nuovo governatore e scegliere il nuovo consiglio regionale.

Un’iniziativa, che sulla scorta de “Il sindaco che vorrei”, vuole dare la possibilità ai nostri lettori di indicare i loro candidati preferiti, sia per quanto riguarda il candidato presidente sia per quanto riguarda i consiglieri.

La classifica – Rimane in testa alla classifica per il candidato presidente preferito Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e per mesi tra i “papabili” del centrodestra. Al secondo posto Daniele Tonini, assessore del Comune di Gavorrano del Partito democratico. Al terzo posto c’è Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale e candidato del centrosinistra alla carica di Governatore della Toscana.

Nella classifica per il candidato consigliere regionale preferito è in testa Riccardo Megale, assessore del comune di Grosseto della Lega, seguito da Daniela Castiglione, attivista del Movimento 5 Stelle. Sul gradino più basso del podio Daniele Bambagioni, vicesindaco di Campagnatico.

La classifica completa per il candidato presidente: Antonfrancesco Vivarelli Colonna 22 Daniele Tonini 20 Eugenio Giani 10 Daniele Pizzichi 4 Paolo Del Debbio 3 Susanna Ceccardi 3 Gino Tornusciolo 2 Enrico Rossi 2 Alessandro Ragusa 2 Giancarlo Pelosini 2 Riccardo Megale 2 Cristina Citerni 2 Annarita Bramerini 2 Andrea Ulmi 1 Francesca Travison 1 Daniele Reali 1 Giulio Poggiani 1 Fulvia Perillo 1 Leonardo Marras 1 Diego Maradona 1 Santino Mancuso 1 Mario Lolini 1 Giulio Detti 1 Giovanni Burrometo 1

La classifica completa per il consiglio regionale: Riccardo Megale 64 Daniela Castiglione 47 Daniele Bambagioni 10 Antonfrancesco Vivarelli Colonna 5 Federico Balocchi 4 Claudio Pacella 4 Massimiliano Frascino 2 Leonardo Marras 2 Valerio Pizzuti 2 Gino Tornusciolo 2 Andrea Ulmi 2 Andrea Agresti 1 Luca Agresti 1 Giancarlo Bastianini 1 Andrea Biondi 1 Luca Ceccarelli 1 Giancarlo Farnetani 1 Marco Giannini 1 Alice Gigliotti 1 David La Mantia 1 Mario Lolini 1 Fabio Pallari 1 MAURO Pogorelli 1 Leonardo Rigutini 1 Stefano Rosini 1 Christian Sensi 1 Paolo Stefanini 1

Per partecipare: come si propongono i candidati – Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo i moduli in basso. Per votare basta inserire il nome, il cognome del candidato preferito e indicare per quale carica, presidente o consigliere.

Una volta a settimana poi saranno pubblicate le due classifiche dei candidati, governatore e consiglieri. Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.