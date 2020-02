La posta di San Valentino: mandaci le tue lettere d’amore, le pubblicheremo nel girono degli innamorati

GROSSETO – Febbraio, si sa, è il mese dell’amore. È il mese di San Valentino, la festa degli innamorati. Ogni anno il 14 febbraio si celebra in tutto il mondo la bellezza dell’amore.

E anche oggi, ai tempi del web e dei social, di whatsApp e di Telegram, ogni innamorato vorrebbe leggere le parole d’amore del proprio partner in una lettera o in un messaggio.

Per questo abbiamo pensato di chiedere a tutti i nostri lettori innamorati di inviarci la loro lettera d’amore o il loro messaggio d’amore che noi pubblicheremo nel giorno di San Valentino.

Come fare – Inviateci le vostre parole d’amore alla mail redazione@ilgiunco.net o al numero del canale whatsApp 334.5424000. Oltre al messaggio indicate un nome per firmarlo; è sufficiente anche soltanto il nome di battesimo. Aspettiamo soltanto voi.