La pari punti Viareggio non fa sconti, sconfitti gli Under 13 dell’Hc Castiglione

VIAREGGIO – Nulla da fare per gli Under 13 dell’Hc Castiglione contro la pari punti Viareggio Spv, che prevale in terra amica per 7-2. Dopo il ko dell’andata niente rivincita quindi per i maremmani, che si impegnano ma in attacco non riescono ad andare a segno se non con gli acuti di Malvezzi e Donnini. La formazione dell’Hc Castiglione schierata da mister Luigi Brunelli: Shareef, Donnini (1), Mugnai, Malvezzi (1), Ren, Fregonese, Palushi.