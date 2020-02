I lettori: «I cassonetti non si aprono» il Comune: «Stiamo controllando, segnalate su Grosseto Clean»

GROSSETO – «I cassonetti di via Argento non funzionano» a segnalarlo sono alcuni residenti della zona. «Da tre giorni Sei Toscana ha attivato i cassonetti con il riconoscimento tramite tessera – afferma un ostro lettore, Valerio Cirillo -. Ma non funzionano. Questo costringe i cittadini, anche anziani, ad andare a oltre 500 metri con i secchi di spazzatura. Altri cassonetti della spazzatura a 50 metri da quelli a noi assegnati, in via Platino, non sono attivabili con le nostre tessere».

La segnalazione alla nostra redazione è giunta ieri «Questo tipo di interventi non dovrebbero essere fatti il venerdì, se poi ci sono problemi diventa difficile intervenire». Valerio Cirillo ha anche tentato di contattare, senza successo, il numero verde di Sei Toscana.

Una lettera simile ci è giunta da un altro lettore Paolo Santini «Prima di Natale sono state distribuite le tessere per i cassonetti intelligenti di via Argento, ma non hanno mai funzionato e ogni fine settimana un operatore di Sei passa a chiudere i bidoni costringendo così gli utenti di via Argento e Malachite a portare i rifiuti alla postazione di via Mercurio (se non sono pieni i bidoni) o a lasciarli in terra (come qualcuno purtroppo fa). Abbiamo contattato più volte il numero verde ma senza risultato. Se le tessere non funzionano che almeno i cassonetti vengano lasciati aperti così da non portare la gente ad abbandonare i rifiuti per strada».

Abbiamo segnalato il problema all’ufficio ambiente del Comune di Grosseto che non aveva ricevuto segnalazioni al riguardo ma che ha preso subito in carico il problema: «Andremo a controllare se c0’è qualcosa che non funziona, per il futuro il consiglio che possiamo dare ai cittadini è di segnalare eventuali problemi e disservizi sull’app Grosseto Calean» l’app è assolutamente gratuita e può essere scaricata sui cellulari. In questa maniera la segnalazione arriva immediatamente all’ufficio ambiente del Comune consentendo un intervento più rapido e tempestivo.

LINK iOS: https://goo.gl/6Khqza

LINK Android: https://goo.gl/QvVaDr

Per ulteriori informazioni potete consultate la pagina Facebook Grosseto Clean, è la pagina ufficiale dell’ufficio ambiente del Comune di Grosseto per rimanere informati su tutte le novità e aggiornamenti del Comune e sulle varie iniziative: www.facebook.com/GrossetoClean/.

Grosseto Clean ha anche un profilo Instagram: www.instagram.com/grossetoclean/