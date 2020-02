Giù dal ring: a scuola si impara a gestire i conflitti

GROSSETO – L’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena si è messo di nuovo in gioco aderendo ad un progetto, proposto dall’associazione Olympia de Gouges, intitolato “Giù dal Ring! Il conflitto e come gestirlo”: un percorso di riflessione attraverso il teatro, sotto la guida di Marina Capone, psicologa e psicoterapeuta e Irene Paoletti, direttrice artistica della compagnia teatrale Arts and Crafts.

La scuola secondaria di primo grado Bugiani ha aderito a tale iniziativa con due classi, la II A e la III D, su richiesta delle loro insegnanti di lettere, Sabrina Gaglianone e Laura Parisi.

Gli obbiettivi dell’intervento, strutturato i tre moduli da due ore ciascuno per ogni classe coinvolta, sono stati diversi, dal riconoscimento del conflitto e dalla sua origine, principalmente una comunicazione disfunzionale, al favorirne una efficace. Largo spazio è stato dato al riconoscimento delle emozioni e alla loro gestione, partendo da situazioni comuni.

Notevole lo strumento utilizzato, cioè il teatro, che ha consentito una fruibilità diretta e immediata degli stimoli offerti. I ragazzi sono stati coinvolti nella drammatizzazione di alcune scene, hanno dovuto produrne di proprie, lavorando in circle time e comunicando le loro sensazioni. Hanno altresì scoperto il gruppo, conoscendo meglio i propri compagnie comprendendo che ci sono più punti di vista riguardo una stessa situazione. L’ascolto delle emozioni altrui è stata fonte di confronto, comprensione e rispetto reciproco.