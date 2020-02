Forte dei Marmi e Sarzana spietati, sconfitte le formazioni Under del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Sconfitta per la formazione Under 17 del Circolo Pattinatori Grosseto contro il Forte dei Marmi. I biancorossi di Marco Ciupi sono comunque già qualificati per i playoff. “Con Casini limitato da pubalgia e Casaburi reduce da infortunio – commenta il coach Ciupi – e nonostante la buona prova difensiva, non abbiamo retto l’intensità dei ragazzi del Forte che con questa vittoria si sono quasi assicurati la terza posizione a scapito del Castiglione che se la giocherà proprio all’ultima giornata in Versilia. Al noi basta un pareggio in casa domenica col Sarzana B per volare tranquilli al playoff col fattore campo favorevole” (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).

La formazione Under 13 è stata invece travolta dal Sarzana che ha portato via la posta in palio con un successo a due cifre.

Under 17, Forte dei Marmi-C.P. Grosseto 5-1

FORTE DEI MARMI: Taiti; Gustavo Giorgi, Dal Porto, Giovannelli (1), Bicicchi (1), Federico Giorgi (1), Adorni, Cacciaguerra (1), Chereches (1). All. Daniele Bonanni.

GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Casini, Sorbo, Alfieri (1), Della Giovampaola, Cardi, Leonardo Ciupi, Casaburi. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Massimo Nucifero.

Under 13, Sarzana-Bora Bora C.P. Grosseto 18-1

SARZANA: Setola, Stefanucci; Fabbi (2), Andreani (3), Cupido (5), Tonelli (2), Cardella (3), Cioffi (1), Andreoni (2). All. Alessandro Bertolucci.

GROSSETO: Croci; Nicholas Balducci, Fonti, Turbanti, Muntean, Leonardo Balducci, Francesco Masetti (1), Dervishi. All. Pablo Saavedra.

ARBITRO: Matteo Righetti.