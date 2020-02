Follonica Starfish dieci volte grande, ennesimo successo a spese dell’Arezzo e punteggio pieno

FOLLONICA – Continua col decimo successo consecutivo la serie d’oro della Pallamano Follonica Starfish, che si conferma mattatrice del campionato nazionale di serie BM della zona tosco ligure umbra, con il 36-34 a spese del Petrarca Arezzo. Nessuna squadra avversaria è riuscita nel girone d’andata della regular season ad avere ragione dei forti maremmani di Pesci e Cecchini, che hanno sempre primeggiato nel punteggio e nella spettacolarità del gioco espresso. Al Palagolfo Raoul Micheli, arricchito da una discreta cornice di pubblico molto competente e divertito, si è vista un’ottima avversaria, quell’Arezzo dei giovani guidati dall’ottimo tecnico Saadi, che ha saputo contrastare egregiamente i più esperti e atletici follonichesi. Ne e’ scaturito un match veramente appassionante, per la gioia di chi era presente, dove si sono contrapposte la tecnica e la fisicità dei maremmani e la grande velocità degli aretini. Il risultato ha premiato la squadra fin qui più forte e attrezzata del campionato, ma i giovani granata hanno veramente divertito tutti.



Ancora Ramanoski e Pesci Tommaso molto importanti nel numero delle reti, ma anche Maiella si è distinto in fase realizzativa, con Zucca e Gasperini che ormai si consolidano in attacco in maniera determinante.

Quella di Follonica è ormai una realtà importante nel panorama pallamanistico italiano, essendo l’unica squadra a punteggio pieno in tutta la serie B nazionale. La formazione dei maremmani: Gruosso, Bertoncini, Bianchi, Caruso (1), Fregosi, Gasperini (3), Giannoni, Maiella (8),Pesci (7), Ricci, Ramanovski (10), Sacco, Veliu B. (1), Veliu V., Zucca (6).

I prossimi impegni vedranno ancora i ragazzi del golfo tra le mura amiche del Palaetruria contro la Pallamano Prato, stavolta sabato 8 febbraio alle ore 18.30.