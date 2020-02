Esame specialistico soppresso, il dottor Giannetti precisa: «Disponibile a continuare il servizio in convenzione»

GROSSETO – È dispiaciuto, il dottor Andrea Giannetti, dispiaciuto «per il disagio ricaduto sui pazienti dalla momentanea chiusura dell’Ambulatorio di Ecografia intestinale a loro dedicato e da me gestito con passione».

Il servizio, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non è al momento fruibile all’ospedale di Grosseto, come ci aveva raccontato la mamma di un ragazzo affetto da morbo di Crohn.

«Ci tengo a precisare che, dopo le dimissioni, constatata la stima dei colleghi e dei pazienti per il lavoro svolto in questi anni, ho accettato con piacere l’invito rivoltomi di continuare a svolgere tale attività presso il reparto, in regime di convenzione, sino a quando fosse ritenuto utile dall’Azienda per la continuità del servizio assistenziale».

«Ne ho dato comunicazione alla Direzione aziendale in data 15 gennaio scorso – prosegue Giannetti -. Pertanto rimango ancora a disposizione qualora il mio operato fosse ritenuto temporaneamente e per quanto necessario utile per gli utenti di questo territorio e per il servizio».